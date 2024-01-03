Температурный минимум текущей зимы обновился в Москве

В столице столбики термометров опустились до -25 градусов

В Тульской области восстановили движение после массовой аварии на федеральной трассе "Дон". Накануне в снегопад там столкнулись более 20 машин.

Пострадали четыре человека. Троих в том числе 14-летнюю девочку, пришлось госпитализировать. Автомобили перенаправляли на другие маршруты.

А в столичном регионе обновился температурный минимум. В Дмитрове морозы окрепли до минус 28. В Москве столбики термометров опустились до 25 градусов ниже нуля.

Холода в европейской части страны вызвали "зимнюю радугу". Это оптическое явление вокруг Солнца, которое называется эффект гало. Но жителям и гостям города даже такая погода не мешает весело проводить новогодние каникулы.

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