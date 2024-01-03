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Столичные ветераны поддержали решение Путина участвовать в выборах

13:45
  • среда
  • 03 января 2024

Георгий Пашков рад, что Владимир Путин выставил свою кандидатуру

В Московском городском совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поддержали решение президента участвовать в выборах.

Как заявил председатель совета Георгий Пашков, он рад, что Владимир Путин выставил свою кандидатуру.

"Это человек большой политики, человек крупный организатор производства. Говоря инженерным языком, он принял страну в разобранном виде. За несколько лет руководства страной он не только собрал страну, но вывел ее на передовые рубежи", - отметил Георгий Пашков.

Заместитель Московского городского совета ветеранов Александр Аксенов сообщил, что уже оставил подпись в поддержку Путина.

"Постепенно, начиная с 2000 года, он (Владимир Путин – прим. ред.) начал собирать, сплачивать, чтобы Россия была единая", – сказал Аксенов.

Со своей стороны председатель Совета ветеранов Северного административного округа города Москвы Владимир Курочкин отметил, что Россия при Путине сделала огромный скачок в развитии.

Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года.

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