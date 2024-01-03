Тигр погнался за машиной в Приморье

Животное не проявляло агрессии

Неожиданный спутник решил составить компанию паре с ребёнком в Приморском крае. Семья ехала на автомобиле через заповедник из Находки в Арсеньев, когда из леса показался амурский тигр.

Долгое время он бежал за машиной, не проявляя при этом, впрочем, агрессивных намерений. Хорошо размявшись таким образом и позволив снять себя на видео, хищник удалился.

Истинные причины попытки дикого животного набиться в попутчики к людям остались загадкой.

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