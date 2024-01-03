ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тигр погнался за машиной в Приморье

18:17
  • среда
  • 03 января 2024

Животное не проявляло агрессии

Неожиданный спутник решил составить компанию паре с ребёнком в Приморском крае. Семья ехала на автомобиле через заповедник из Находки в Арсеньев, когда из леса показался амурский тигр.

Долгое время он бежал за машиной, не проявляя при этом, впрочем, агрессивных намерений. Хорошо размявшись таким образом и позволив снять себя на видео, хищник удалился.

Истинные причины попытки дикого животного набиться в попутчики к людям остались загадкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Тигр
Тигр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.