Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Близнецы смогут разобраться в любом вопросе, а Рыб ждет удача в делах

Овны

От шума и суеты первого рабочего дня даже представители этого знака могут растеряться! Выходя из дома, проверьте, где ваши телефон и ключи. Потому что сегодня на вас обрушится вал новостей и хлопот.

Тельцы

Вы - те парни и девушки, которые сегодня выглядят на миллион, спокойны и уверены в себе. Да, это ваш день, диктуйте свои условия и пользуйтесь своими преимуществами.

Близнецы

Первый рабочий день года во власти Меркурия – вашей главной планеты, а значит, вам и карты в руки. Вы сегодня сможете разобраться в любом вопросе и уговорить кого угодно.

Раки

Вам не очень уютно за пределами своего дома – кажется, что везде как-то холодно и отовсюду дует. Одевайтесь потеплее, берегите себя от мороза и бестактных людей.

Львы

Вы можете не получить утреннее сообщение от любимого человека или даже поссориться с ним! Сейчас идет проверка на искренность ваших отношений, делайте выводы.

Девы

Вы внезапно оказались среди тех, кого сами ненавидите: среди опаздывающих и врущих людей. Вот такие моменты и учат нас быть терпимыми к чужим недостаткам, верно?

Весы

Вам лучше не садиться за руль из-за пробок и неожиданных препятствий в пути. Но даже в роли пешехода будьте внимательны, сегодня вы немного рассеяны.

Скорпионы

Не успели прийти на работу или учебу, а кто-то уже просит у вас денег в долг? Вам нужно быть готовыми к любым финансовым сценариям, такой уж сегодня день.

Стрельцы

Луна с Меркурием устроили в вашем знаке то ли истерику, то ли веселье. Будьте внимательны с информацией, документами. А особенно - со своими обязанностями на работе.

Козероги

Солнце в вашем знаке не блещет силой и здоровьем, поэтому и вам лучше вести себя потише. Вникайте в дела и обстановку, у вас еще будет возможность проявиться!

Водолеи

Легко поссориться с человеком, а вот наладить отношения после конфликта куда сложнее. Помните об этом, когда захочется на кого-нибудь накричать или обидеться на ерунду.

Рыбы

Вам можно только позавидовать: ваш Сатурн всесилен и одаривает вас спокойствием, отличной памятью и самоорганизацией. Беритесь за дела скорее, вам повезет!

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