Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Близнецы смогут разобраться в любом вопросе, а Рыб ждет удача в делах
Овны
От шума и суеты первого рабочего дня даже представители этого знака могут растеряться! Выходя из дома, проверьте, где ваши телефон и ключи. Потому что сегодня на вас обрушится вал новостей и хлопот.
Тельцы
Вы - те парни и девушки, которые сегодня выглядят на миллион, спокойны и уверены в себе. Да, это ваш день, диктуйте свои условия и пользуйтесь своими преимуществами.
Близнецы
Первый рабочий день года во власти Меркурия – вашей главной планеты, а значит, вам и карты в руки. Вы сегодня сможете разобраться в любом вопросе и уговорить кого угодно.
Раки
Вам не очень уютно за пределами своего дома – кажется, что везде как-то холодно и отовсюду дует. Одевайтесь потеплее, берегите себя от мороза и бестактных людей.
Львы
Вы можете не получить утреннее сообщение от любимого человека или даже поссориться с ним! Сейчас идет проверка на искренность ваших отношений, делайте выводы.
Девы
Вы внезапно оказались среди тех, кого сами ненавидите: среди опаздывающих и врущих людей. Вот такие моменты и учат нас быть терпимыми к чужим недостаткам, верно?
Весы
Вам лучше не садиться за руль из-за пробок и неожиданных препятствий в пути. Но даже в роли пешехода будьте внимательны, сегодня вы немного рассеяны.
Скорпионы
Не успели прийти на работу или учебу, а кто-то уже просит у вас денег в долг? Вам нужно быть готовыми к любым финансовым сценариям, такой уж сегодня день.
Стрельцы
Луна с Меркурием устроили в вашем знаке то ли истерику, то ли веселье. Будьте внимательны с информацией, документами. А особенно - со своими обязанностями на работе.
Козероги
Солнце в вашем знаке не блещет силой и здоровьем, поэтому и вам лучше вести себя потише. Вникайте в дела и обстановку, у вас еще будет возможность проявиться!
Водолеи
Легко поссориться с человеком, а вот наладить отношения после конфликта куда сложнее. Помните об этом, когда захочется на кого-нибудь накричать или обидеться на ерунду.
Рыбы
Вам можно только позавидовать: ваш Сатурн всесилен и одаривает вас спокойствием, отличной памятью и самоорганизацией. Беритесь за дела скорее, вам повезет!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"