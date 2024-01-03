В Иране на траурной церемонии прогремел взрыв

Власти назвали случившееся "террористической атакой"

В Иране во время траурного шествия около кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, прогремел мощный взрыв. Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что жертвами инцидента стали по меньшей мере 50 человек. Местные власти уже назвали случившееся "террористической атакой".

Касем Сулеймани погиб во время атаки американских ВВС по Ираку в январе 2020 года. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Сразу после инцидента Дональд Трамп заявил, что ни один из американских солдат не пострадал. А базам был причинен "лишь незначительный ущерб". Между тем СМИ тогда сообщали, что американцы и их союзники в регионе были осведомлены о предстоящем ударе.

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