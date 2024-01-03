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Собянин: На выставке-форуме "Россия" ежедневно работают более 800 волонтеров

16:45
  • среда
  • 03 января 2024

Присоединиться к волонтерскому корпусу может каждый

На международной выставке-форуме "Россия" каждый день работают более 800 волонтеров из Москвы и 129 городов страны. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, присоединиться к волонтерскому корпусу может каждый - заявки принимаются на сайте mosvolonter.ru.

"Активисты молодёжного сообщества "STOлица" встречают гостей в аэропортах и на вокзалах, помогают с размещением в гостинице и сопровождают во время экскурсии по ВДНХ", - сообщил Собянин.

Выставка, на которой демонстрируются главные достижения страны, проводится по 12 апреля 2024 года. Посетителям предлагают культурно-развлекательные, образовательные и деловые мероприятия.

Российскому президенту Владимиру Путину понравилась экспозиция на выставке "Россия" на ВДНХ, которую он посетил 4 декабря.

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