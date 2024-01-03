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Первая партия яиц из Турции ввезена в Россию

17:20
  • среда
  • 03 января 2024

Почти 317 тысяч штук

Турция поставила в Россию первую партию яиц, всего - более 316 тысяч штук. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

"3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны для дальнейшей реализации на территории России", - добавили в ведомстве.

29 декабря российское правительство утвердило беспошлинный импорт яиц в период с 1 января по 30 июня. Снабжать российский рынок яйцами помогают дружественные страны.

Резкое подорожание куриных яиц в России в прошлом году вынудило власти вмешаться в ситуацию. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили несколько уголовных дел.

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