Число погибших при взрыве в Иране превысило 100 человек

Более 140 человек пострадали

Во время траурной церемонии в Иране, по последним данным, погибли 103 человека. Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Среди пострадавших – более 140 человек.

Напомним, мощный взрыв прогремел 3 января около кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Там проходило траурное шествие. Местные власти назвали случившееся "террористической атакой".

Напомним, Касем Сулеймани погиб во время атаки американских ВВС по Ираку в 2020 году. Спустя несколько дней иранский Корпус стражей исламской революции в качестве ответной меры нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

В СМИ позже сообщили, что базам был причинен "лишь незначительный ущерб".

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