Более 30 млн приемов провели врачи отремонтированных поликлиник Москвы

Первый этап обновления амбулаторного звена завершен

Медики отремонтированных столичных поликлиник провели уже более 30 миллионов приемов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Первый этап обновления амбулаторного звена завершен. Модернизация по новому московскому стандарту помогла улучшить качество и доступность медпомощи, сделала поликлиники удобными для специалистов и посетителей", - сообщил Собянин.

Он отметил, что второй этап модернизации амбулаторного фонда планируется закончить к концу следующего года.

Напомним, в Боткинской больнице в середине открылся новый флагманский центр. Это уже четвертый подобный комплекс в столице, работающий по новому стандарту экстренной помощи.

Москва является лидером в формате трансформации амбулаторно-клинического звена. Продолжительность жизни в столице выросла на четыре года за последние 10 лет. А смертность трудоспособного населения сократилась.

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