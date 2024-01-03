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Из украинского плена вернули 248 российских военных

19:18
  • среда
  • 03 января 2024

Посредническое участие оказали ОАЭ

По результатам сложных переговоров с ВСУ на родину с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 248 российских военных. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, посредническое участие гуманитарного характера было оказано со стороны ОАЭ. В настоящее время медики оказывают российским военным всю необходимую помощь, отмечает РИА Новости.

Ранее сдавшийся в плен украинский морской пехотинец рассказал о колоссальных потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр. По его словам, он остался единственным выжившим из взвода, в котором проходил службу до сдачи в плен российским военным.

Между тем глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек.

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