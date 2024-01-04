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Под огнем противника: о новых подвигах российских военных в зоне СВО

09:48
  • четверг
  • 04 января 2024

Старший лейтенант Игорь Чернышов неоднократно эвакуировал поврежденную технику

Минобороны России представило новые данные о подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Старший лейтенант Игорь Чернышов неоднократно под огнем противника эвакуировал поврежденную технику и в полевых условиях обеспечивал ее ремонт. Когда один из танков был подбит радикалами, Игорь первым оказал помощь раненому экипажу. После этого боя Чернышов с подчинёнными оперативно восстановил около десяти машин.

Гвардии лейтенант Кирилл Захаренков и его расчет обнаружили вражеский беспилотник и ударили по нему ракетой из комплекса "Панцирь-С". Дрон неприятеля упал на подлете к населенному пункту. Воздушное нападение боевиков было успешно отражено.

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