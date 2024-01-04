Жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа стали десятки палестинцев

Основные боевые действия ЦАХАЛ сейчас ведет в Хан-Юнисе

Десятки палестинцев погибли в результате новых ударов израильской армии по сектору Газа. Обстрелам подверглись населенные пункты и лагеря беженцев в центральной и южной частях анклава.

Сейчас основные боевые действия ЦАХАЛ ведет в Хан-Юнисе. Операция по зачистке города может затянуться. Ежедневными ракетными ударами Израиль обменивается и с ливанским движением "Хезболла".

Об опасности разрастания ближневосточного конфликта говорили на заседании Совета безопасности ООН. Представитель России обратил внимание на связь израильской военной операции с активизацией йеменских хуситов в Красном море. И возложил вину на страны, которые препятствуют мирным инициативам.

"В ближневосточном регионе крайне разочарованы тем, что все это время покрывающие действия Израиля США держат в заложниках остальных членов Совета безопасности и не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня. Сколоченная Вашингтоном так называемая "международная морская коалиция", насколько мы можем судить, несмотря на громкое название, на самом деле по большей части состоит из военных кораблей самих Соединенных Штатов, и легитимность ее действий с точки зрения международного права вызывает самые серьезные сомнения", - указал Василий Небензя.

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