На северо-востоке Москвы загорелась трансформаторная подстанция

Пострадавших нет
Возгорание произошло утром в четверг на северо-востоке столицы на трансформаторной подстанции. Сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде, д. 1/39 поступило в 5:44, передает информагентство "Москва" со ссылкой на МЧС.
Из-за возгорания отдельных потребителей пришлось переключить на резервную схему электроснабжения. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Пожар был локализован в 8:44 пожар. Еще через восемь минут ликвидировали открытое горение.
На месте ЧП работают городские службы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"