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На северо-востоке Москвы загорелась трансформаторная подстанция

10:36
  • четверг
  • 04 января 2024

Пострадавших нет

Возгорание произошло утром в четверг на северо-востоке столицы на трансформаторной подстанции. Сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде, д. 1/39 поступило в 5:44, передает информагентство "Москва" со ссылкой на МЧС.

Из-за возгорания отдельных потребителей пришлось переключить на резервную схему электроснабжения. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Пожар был локализован в 8:44 пожар. Еще через восемь минут ликвидировали открытое горение.

На месте ЧП работают городские службы.

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