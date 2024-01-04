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В Москву из Белгорода перевезли тяжелораненую четырехлетнюю девочку

10:45
  • четверг
  • 04 января 2024

Жертвами удара ВСУ 30 декабря стали 25 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что медики транспортировали в Москву из Белгорода получившую серьезное ранение при обстреле со стороны ВСУ четырехлетнюю девочку.

"По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях, - сейчас их 66 (четыре выписано)”, - уточнил Гладков.

Как добавил губернатор, еще двух человек перевели в общие палаты из реанимации. Все необходимые лекарственные препараты есть.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода при помощи ракет с кассетными боеприпасами и снарядов РСЗО чешского производства. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек получили ранения. ВС России в ответ ударили по военным объектам Украины - в том числе в Харькове.

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