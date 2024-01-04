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В ДТП с автобусом в Чувашии пострадали более 30 человек

11:17
  • четверг
  • 04 января 2024

Водитель не справился с управлением

В Чувашии в Порецком районе автобус, который следовал из Нижнего Новгорода в Тольятти, съехал в кювет и опрокинулся, передает РБК со ссылкой на Минздрав.

В результате ДТП пострадал 31 человек, 15 госпитализированы, два человека погибли.

Уточняется, что авария произошла около 23:00 3 января. Согласно предварительной оценке правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением.

Находившиеся в транспортном средстве люди ехали на вахтовые работы.

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ДТП с автобусом в Чувашии
ДТП с автобусом в Чувашии
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