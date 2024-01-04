Из украинского плена вернулись почти 250 российских солдат. Главное

Самолет с военнослужащими прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский минувшей ночью

Буквально несколько мгновений - и откроются двери самолета. Для каждого из пассажиров этого долгожданного рейса начнется путешествие домой: в Тверь, Красноярск, Орск. Этих военнослужащих ждут родные по всей стране.

Восемь месяцев близкие не знали, что с ними. Как только пересекли границу, каждый смог позвонить домой.

"Уже хочется обнять родных и близких, передать им всем привет огромный. Наконец-то мы дома. Счастливы, что состоялся этот обмен. Всем спасибо, кто принимал в этом участие, всех с Новым годом! Сейчас будем звонить родным, близким", - говорит один из бойцов.

Воспоминаниями о пройденных в плену испытаниях они делятся неохотно. Говорят, противник оказывал мощное психологическое давление: им внушали, что Россия намеренно затягивает переговорный процесс по обмену. Угрожали. Убеждали перейти на сторону врага. Ни один россиянин не поддался на уговоры.

Обмен состоялся в формате "173 на 173". Но в реальности домой вернулись 248 человек. Российские компетентные органы в ходе переговоров настойчиво напоминали про пять бойцов запрещённого в России "Азова", которых Турция - она выступала в роли посредника - в нарушение всех договорённостей летом 2023-го вернула Украине. На этот раз посредническую помощь гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Каждый военнослужащий, вернувшийся на Родину, пройдет тщательный медосмотр и получит психологическую поддержку. Всех, кому необходима помощь, доставят на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения Минобороны. Остальные сразу поедут домой.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"