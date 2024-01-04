За сутки уничтожены три пункта временной дислокации и более 115 боевиков

В зоне спецоперации по защите Донбасса подразделения "Восточной" группировки уничтожили три пункта временной дислокации и больше 115 боевиков, сорвали девять попыток ротации украинских националистов, сообщили в Минобороны.

Под Артемовском наступление наших штурмовиков прикрывают экипажи бронетранспортеров, подавляя огневые точки радикалов. Успешно работают разведчики "Южной" группировки. Они обнаружили вражеский опорный пункт и передали его координаты в штаб. После этого удар с воздуха нанесли экипажи Су-25.

Кроме того, был уничтожен украинский танк. Точным выстрелом российские бойцы поразили вражескую бронетехнику, заставив ее экипаж спасаться бегством.

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