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Из Латвии могут депортировать еще более тысячи россиян

14:48
  • четверг
  • 04 января 2024

Речь идет о лицах, которые имеют вид на жительство, но не выполнили условия нового миграционного законодательства

Власти Латвии продолжают охоту на обладателей российских паспортов. В ближайшее время из страны могут депортировать более тысячи наших соотечественников.

Речь идет о лицах, которые имеют вид на жительство, но не выполнили условия нового миграционного законодательства. В первую очередь - по владению латышским языком. Более половины из тех, кого могут выслать, это люди старше 60 лет.

В российском МИД пообещали, что не оставят соотечественников без помощи. В случае необходимости Москва возьмет на себя решение вопросов с их проживанием и трудоустройством на Родине.

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