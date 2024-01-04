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Московский регион сковали сибирские морозы

14:52
  • четверг
  • 04 января 2024

Столбики термометров в Подмосковье опустились за отметку минус 30

Сибирские морозы сковали столичный регион. Этой ночью столбики термометров в Подмосковье опустились за отметку минус 30. Это примерно на 20 градусов меньше климатической нормы.

Незначительно теплее было в Москве. Таких показателей в начале января не наблюдалось более 70 лет. Продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. С пятницы немного потеплеет, но температура все еще будет ниже нормы.

"В субботу мы окажемся в теплом секторе циклона. Температура в темное - минус 12-17, а днем - минус 10, минус 15, то есть все равно не дотягиваемся до нормы. В понедельник благодаря влиянию антициклона окончательно распогодится, но рассчитывать на потепление не стоит", - рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

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