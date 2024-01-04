В Петербурге из-за холодов ввели оранжевый уровень погодной опасности

Морозы продлятся в городе еще пару дней

Петербург накрыли поистине сибирские морозы - сейчас в городе около минус 23. И это, можно сказать, потеплело. Ночью столбик термометра опускался до минус 27, а в пригородах - и до минус 35. Кто-то называет такие холода аномальными. На самом деле аномальными скорее можно считать петербургские зимы предпоследних лет, когда январская температура редко опускалась за нулевую отметку. А сейчас погода в Северо-Западном регионе возвращается в историческое русло.

Но для истинных любителей зимних развлечений никакие холода не помеха: ватрушки, лыжи, коньки - когда еще, если не теперь. Кажется, сама природа создает людям новогоднее настроение - петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями причудливых узоров на окнах, льдинок на Финском заливе и съемками удивительных небесных явлений - световых столбов и солнечного Гало, оно появляется вокруг солнца только в очень ясную погоду. Ну а больше всех повезло, пожалуй, петербургским любителям моржевания. Они-то знают: чем холоднее на улице, тем теплее в воде. Главное - не забыть надеть шапку.

Конечно, в такие морозы не обошлось без коммунальных аварий. Из-за обледенения электропроводов без света осталось несколько коттеджных поселков и СНТ в разных районах Ленинградской области. На восстановление электроснабжения выезжали около 250 аварийных бригад.

Из-за сильных холодов до 5 января в Санкт-Петербурге введен оранжевый уровень опасности. Сильные морозы продлятся в городе еще пару дней. Сложно поверить, но синоптики обещают: к началу рабочей недели столбик термометра поднимется до нуля.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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