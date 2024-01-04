Лавров исполнил новогодние мечты трех детей

Анастасия из Луганска побывала вместе с мамой на ВДНХ и на экскурсии по Министерству иностранных дел

Новогодние мечты сбываются - на этот раз в роли помощника Деда Мороза выступил глава российского МИД. Сергей Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". И исполнил загаданное тремя маленькими россиянами.

11-летнему Арсению из Подмосковья удалось сыграть серию партий с прославленным шахматистом Сергеем Карякиным. Школьница Ксения из Амурской области получила в подарок от министра виниловый проигрыватель. А Анастасия из Луганска побывала вместе с мамой на ВДНХ и на экскурсии по Министерству иностранных дел.

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