Дед Мороз на танке: в Москве прошло новогоднее шоу каскадеров

Добро победило эффектно

Рев моторов, профессиональные водители и трюки, достойные голливудского блокбастера. Новогодняя сказка от каскадеров - это адреналин, спецэффекты и рискованная акробатика. По сюжету, главный герой с позывным "Чебурашка" - не обычный, а механический.

"Он должен прийти людям на помощь и, сражаясь с искусственным интеллектом, отключить злые машины", - объяснил режиссер и постановщик трюков Игорь Панин.

Но просто отключить машину - это еще полдела. Чтобы снова стать людьми, необходимо бегать, прыгать, и заниматься спортом. Этот посыл, по сути, и есть главная мысль сказочного представления. Несмотря на морозную погоду, желающих окунуться в теплую атмосферу зимних праздников было немало.

Жар от всполохов огня чувствовался даже на трибуне. А трюки из зимнего мотофристайла юные зрители еще долго обсуждали с родителями.

На шоу каскадеров нет понятия "страшно", главное - зрелищно. И неважно, едешь ли ты на горящем квадроцикле или делаешь сложный акробатический трюк, находясь на 18-метровой высоте.

Само собой, в конце новогоднего представления победило добро. И очень эффектно. На помощь главному герою приехал Дед Мороз на танке. С такими помощниками силам зла тягаться оказалось трудно.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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