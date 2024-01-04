Собянин: 2023 год стал одним из самых результативных по строительству метро

На БКЛ создан запас провозной способности на десятилетия вперед

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в персональном блоге, что наступивший 2023 год стал одним из самых результативных для московского метростроения - была замкнута Большая кольцевая линия, каждый рабочий день самым протяженным в мире метрокольцом пользуются более 1,3 миллиона пассажиров. И в 2025 году их число должно вырасти вдвое.

На БКЛ создан запас провозной способности на десятилетия вперед. Новые станции разгрузили участки других линий метро до 23% и обеспечили хордовые связи между соседними районами.

Кроме того, новый участок Люблинско-Дмитровской линии от "Селигерской" до "Физтеха" улучшил транспортное обслуживание более 500 тысяч жителей пяти районов Москвы и подмосковного Долгопрудного. Пришло метро и в динамично развивающийся район Северный.

Была продлена и Солнцевская линия метро - в составе нового участка открыли станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", благодаря чему дорога до центра города стала почти в два раза быстрее для жителей района Внуково, поселений Марушкинского, Внуковского и Филимонковского.

Ранее Собянин рассказал о других масштабных и амбициозных городских проектах 2023 года: это реконструкция Южного речного вокзала, запуск регулярных маршрутов речных электросудов, открытие движения по Московскому скоростному диаметру в пределах МКАД. Кроме того, в Москве заработал новый стандарт экстренной помощи - начали прием пациентов четыре флагманских центра на базе ведущих больниц. Также в столице началась большая работа по созданию кинокластера мирового уровня.

Мэр Москвы поблагодарил жителей столицы за трудолюбие и талант, оптимизм и веру в успех.

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