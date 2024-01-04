В Белом доме заявили об отсутствии средств на поддержку Украины

Нужно одобрение Конгресса

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил в ходе брифинга, что у США больше нет средств на поддержку Украины.

"Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (Конгресса - прим. ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине", - отметил Кирби, которого цитирует РИА Новости.

Байден подписал последний на данный момент пакет помощи Украине 27 декабря. Как уточнил Кирби, в полном объеме этот пакет еще не доставили Киеву.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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