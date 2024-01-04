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Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

12:55
  • четверг
  • 04 января 2024

А также - членов их семей

Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство тех, кто заключил контракт на службу в Вооруженных силах России, а также - членов их семей.

"С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях", - сказано в указе.

Кроме того, из документа следует, что аналогичное право есть у иностранных граждан, уволившихся из ВС России в период спецоперации, а также их супругов и детей.

Вместе с тем, согласно другому подписанному президентом указу, родившиеся и до 18 марта 2014 года постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе граждане Украины получат право обратиться за гражданством России.

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