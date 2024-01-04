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Власти Ирана уточнили число жертв взрывов

14:03
  • четверг
  • 04 января 2024

Изначально поступали данные о 103 погибших

Иранские власти сообщили, что в результате теракта в городе Керман погибли 84 человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Как уточнил глава иранского МВД Ахмад Вахиди, ранения получили 284 человека, 220 из них госпитализированы.

Изначально поступали данные о 103 погибших и 211 пострадавших.

3 января в иранском городе Керман произошло несколько взрывов. Случилось это в день памяти погибшего в Багдаде в результате авиаудара США бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

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