Власти Ирана уточнили число жертв взрывов

Изначально поступали данные о 103 погибших
Иранские власти сообщили, что в результате теракта в городе Керман погибли 84 человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство ЭФЭ.
Как уточнил глава иранского МВД Ахмад Вахиди, ранения получили 284 человека, 220 из них госпитализированы.
Изначально поступали данные о 103 погибших и 211 пострадавших.
3 января в иранском городе Керман произошло несколько взрывов. Случилось это в день памяти погибшего в Багдаде в результате авиаудара США бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"