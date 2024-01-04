ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

14:18
  • четверг
  • 04 января 2024

Жителям оказывается вся необходимая помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что утром в четверг на подстанции на северо-востоке столицы случился пожар, из-за чего в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение.

"Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения. Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", - указал глава города.

Как добавил Собянин, жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ликвидация пожара на электроподстанции
Ликвидация пожара на электроподстанции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.