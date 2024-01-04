В Москве создан оперативный штаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

Жителям оказывается вся необходимая помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что утром в четверг на подстанции на северо-востоке столицы случился пожар, из-за чего в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение.

"Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения. Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", - указал глава города.

Как добавил Собянин, жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.

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