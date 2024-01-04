Алина Загитова поддержала решение президента участвовать в выборах

Голосование пройдет с 15 по 17 марта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала решение действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

"Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко", - цитирует Загитову информагентство "Москва".

Ранее в Московском городском совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поддержали решение президента участвовать в выборах. Как заявил председатель совета Георгий Пашков, Путин - человек большой политики. Он принял страну в разобранном виде и вывел ее на передовые рубежи.

На сегодня в Москве организовано около 50 точек сбора подписей в поддержку Владимира Путина, они будут работать до конца января 2024 года ежедневно. Вместе с тем в Гостином дворе открыт предвыборный штаб Владимира Путина.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Оно впервые будет трехдневным.

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