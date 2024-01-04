В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

Ведутся восстановительные работы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что после пожара на подстанции в нескольких районах СВАО отопление частично восстановлено.

ЧП произошло на подстанции Бескудниково - там случилось возгорание. Выгорел один из трансформаторов, остальные получили повреждения. В районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное в результате отключилась электроэнергия и как следствие - тепловые пункты отопления.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

"На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", - объяснил замглавы города.

Для обеспечения работы резервной системы отопления город выделил дополнительно около 100 передвижных дизельных генераторов. Все службы работают в усиленном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы.

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