ПВО России уничтожили три снаряда HIMARS

Минобороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что российские Вооруженные силы за сутки уничтожили до 100 военных ВСУ, боевую машину РСЗО "Ольха" и три машины РСЗО Vampire на купянском направлении, склад с боеприпасами - в Харьковской области, живую силу и технику ВСУ - в районе Червоной Дибровы на краснолиманском направлении, три автомобиля - на херсонском направлении, две БМП и три боевые бронемашины - на донецком направлении.

Уточняется, что на южнодонецком направлении потери националистов за сутки составили до 170 военнослужащих, на донецком направлении - до 190 военных, на краснолиманском - до 120 военнослужащих.

Силы ПВО за сутки уничтожили три снаряда HIMARS и 37 украинских беспилотников.

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