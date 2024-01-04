ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении до 190 боевиков

15:14
  • четверг
  • 04 января 2024

ПВО России уничтожили три снаряда HIMARS

Минобороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что российские Вооруженные силы за сутки уничтожили до 100 военных ВСУ, боевую машину РСЗО "Ольха" и три машины РСЗО Vampire на купянском направлении, склад с боеприпасами - в Харьковской области, живую силу и технику ВСУ - в районе Червоной Дибровы на краснолиманском направлении, три автомобиля - на херсонском направлении, две БМП и три боевые бронемашины - на донецком направлении.

Уточняется, что на южнодонецком направлении потери националистов за сутки составили до 170 военнослужащих, на донецком направлении - до 190 военных, на краснолиманском - до 120 военнослужащих.

Силы ПВО за сутки уничтожили три снаряда HIMARS и 37 украинских беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.