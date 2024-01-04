Беспилотник США 20 часов летал вблизи Крыма

Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия

Первый с начала года полет вблизи российской границы на Черном море совершил стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные сайта ItaMilRadar.

Уточняется, что беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Аппарат курсировал к югу от побережья Крыма примерно 20 часов.

В марте прошлого года беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США упал в море, пролетев рядом с российским истребителем Су-27. В Минобороны России заявили, что вооружение против беспилотника истребитель не применял, а причиной падения стало резкое маневрирование аппарата.

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