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В Белгороде и приграничных районах продлили школьные каникулы

16:21
  • четверг
  • 04 января 2024

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в приграничных районов Белгородской области и Белгорода школьникам продлили каникулы по 19 января.

"В следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе - Мелихово и Дальняя Игуменка", - уточнил губернатор.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода при помощи снарядов РСЗО чешского производства и ракет с кассетными боеприпасами. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек получили ранения.

В ответ ВС России ударили по военным объектам Украины - в том числе в Харькове.

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