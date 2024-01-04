"Зенит" пополнился еще одним бразильским футболистом

Педро присоединится к команде 12 января

Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе в команду 17-летнего бразильского нападающего Педро.

Игрок приобретен из клуба "Коринтианс", воспитанником которого он является.

"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург. Добро пожаловать!", - говорится в сообщении.

Футболист присоединится к команде 12 января. Условия контракта не раскрываются.

Ранее в составе сборной Бразилии Педро, родившийся 5 февраля 2006 года, стал чемпионом Южной Америки среди игроков до 20 лет.

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