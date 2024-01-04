Пассажирский поезд остановился под Челябинском почти на девять часов

Состав двигался из Адлера в Нижневартовск

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили, что пассажирский поезд №122 Адлер - Нижневартовск на 8 часов 59 минут застрял в поле в Челябинской области.

"Отопление в поезде есть - в поезде достаточно жарко. Вопрос с едой. Еда у проводников уже закончилась, раздавали ее бесплатно. Воды бутилированной нет, есть кипяченая вода", - рассказал "Известия" один из пассажиров поезда.

В итоге состав все же продолжил движение.

Кроме того, известно, что всего в пробку на железной дороге попали пять поездов. Так, поезд из Уфы в Новый Уренгой отстал от графика почти на 6 часов, из Оренбурга в Екатеринбург - на 5 с половиной.

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