Глава Севастополя: военные отражают атаку на город

Над Крымским полуостровом сбиты десять ракет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что ПВО отражает атаку ВСУ на город. Сограждан Развожаев призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

"На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место", - добавил Развожаев.

Минобороны России сообщило, что 4 января около 17:20 по Москве была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет.

Как уточнили в ведомстве, над Крымским полуостровом дежурными средствами ПВО были сбиты десять украинских снарядов.

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