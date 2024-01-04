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Microsoft добавила новую клавишу на клавиатуре

18:36
  • четверг
  • 04 января 2024

Первое значительное изменение в клавиатуре ПК с Windows за почти 30 лет

Компания Microsoft сообщила, что вносит изменения в клавиатуру своих компьютеров на операционной системе Windows 11. По словам директора по маркетингу Юсуфа Мехди, речь идет о кнопке Copilot, которая будет запускать одноименного ИИ-помощника.

Как отметил Мехди, это первое значительное изменение в клавиатуре ПК с Windows за почти 30 лет.

"Мы считаем, что это позволит людям легче участвовать в трансформации ИИ", - цитирует Мехди ТАСС.

Copilot, в настоящее время проходящий тестирование, можно будет использовать для сортировки входящих электронных сообщений, получения подсказок при написании документов, подготовки презентаций, автоматического составления отчетов об онлайн-совещаниях. Подписка обойдется в 30 долларов в месяц.

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