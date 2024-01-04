В Мелитополе задержали готовившего теракт украинца

Задержанный ожидает суда

Пресс-служба Росгвардии сообщила о задержании при поддержке ФСБ России в городе Мелитополе 31-летнего гражданина Украины. Он готовил теракт против полицейского.

"По данным следствия, гражданин из соображений неприязни к действующей российской власти и проведению специальной военной операции вступил в сговор с сотрудником Главного управления разведки Украины для совершения диверсионно-террористических актов на территории города Мелитополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый учился минно-взрывному делу в городе Запорожье и получил компоненты для изготовления СВУ. Они были изъяты в ходе обыска.

В настоящее время задержанный ожидает суда, добавили в Росгвардии.

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