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В домах на северо-востоке Москвы возобновили подачу тепла

23:32
  • четверг
  • 04 января 2024

ЧП произошло на подстанции Бескудниково

Нарушенное из-за пожара на подстанции в СВАО теплоснабжение домов восстановлено. Об этом сообщили в оперштабе, созданном из-за возникшей ситуации. Там отметили, что для повышения надежности теплоснабжения на "тепловые пункты направили генераторы". Благодаря этому удалось восстановить и поддерживать тепло- и электроснабжение пострадавших районов.

ЧП произошло на подстанции Бескудниково в четверг. В результате возгорания выгорел один из трансформаторов, остальные получили повреждения. В районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное в результате отключилась электроэнергия и тепловые пункты отопления.

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