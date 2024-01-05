Сапёрам вручили высокие награды на передовой

Бойцы сражаются за мир в Донбассе
Прямо на передовой награды получили бойцы инженерного соединения Центрального военного округа, отличившиеся на краснолиманском направлении.
За успешное выполнение боевых задач, сопряжённых с риском для жизни, 20 сапёров отмечены медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику СВО".
Представитель командования при вручении наград, пожелал бойцам стойкости и военной удачи, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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