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Сапёрам вручили высокие награды на передовой

11:53
  • пятница
  • 05 января 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Прямо на передовой награды получили бойцы инженерного соединения Центрального военного округа, отличившиеся на краснолиманском направлении.

За успешное выполнение боевых задач, сопряжённых с риском для жизни, 20 сапёров отмечены медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику СВО".

Представитель командования при вручении наград, пожелал бойцам стойкости и военной удачи, сообщает "ТВ Центр".

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