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Остановил атаку ВСУ: подвиг сержанта Егорова

12:32
  • пятница
  • 05 января 2024

Военные самоотверженно сражаются в зоне спецоперации

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Старший сержант Ольга Арзамасцева за время спецоперации оказала медицинскую помощь трём тысячам наших бойцов. Несмотря на угрозу артиллерийских обстрелов ВСУ и работу вражеских беспилотников, операционная сестра продолжает спасать жизни российских военнослужащих.

Сержант Егор Егоров и экипаж боевой машины РСЗО "Град" остановили атаку неприятеля и выиграли контрбатарейную борьбу с противником. Для этого им пришлось часто менять дислокацию и точно наносить удары по радикалам. Вражеская артиллерия была подавлена, сообщает "ТВ Центр".

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