На Украине не хватает военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил депутатам Верховной рады самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно. Между тем, киевский режим сейчас испытывает не только острую нехватку живой силы, но и дефицит средств, ранее щедро выделяемых Западом.

Из страны уже перестали выпускать инвалидов второй и третьей группы, а также многодетных отцов - их разворачивают прямо на границе и принудительно направляют в военкомат.

При этом, по информации Forbes, Киев рассматривает возможность освободить от мобилизации тех военнообязанных, которые получают большую официальную зарплату и платят с неё хорошие налоги.

Поддержку от западных партнёров Киев пока получает в виде обещаний светлого будущего. Администрация Джо Байдена продолжает стоять на своём: во всём виноваты американские конгрессмены.

Никакого "плана Б" у киевского режима тоже нет - варианта, что Запад просто не предоставит ни технику, ни снаряды на Банковой даже не рассматривают. Украинцам всё ещё пытаются внушить, что в случае чего им обязательно поможет НАТО.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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