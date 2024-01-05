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Главком ВСУ предложил депутатам Рады отправиться на фронт

10:25
  • пятница
  • 05 января 2024

На Украине не хватает военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил депутатам Верховной рады самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно. Между тем, киевский режим сейчас испытывает не только острую нехватку живой силы, но и дефицит средств, ранее щедро выделяемых Западом. 
Залужный опроверг слова Зеленского об увеличении числа мобилизуемых

Из страны уже перестали выпускать инвалидов второй и третьей группы, а также многодетных отцов - их разворачивают прямо на границе и принудительно направляют в военкомат.

При этом, по информации Forbes, Киев рассматривает возможность освободить от мобилизации тех военнообязанных, которые получают большую официальную зарплату и платят с неё хорошие налоги.

Поддержку от западных партнёров Киев пока получает в виде обещаний светлого будущего. Администрация Джо Байдена продолжает стоять на своём: во всём виноваты американские конгрессмены.

Никакого "плана Б" у киевского режима тоже нет - варианта, что Запад просто не предоставит ни технику, ни снаряды на Банковой даже не рассматривают. Украинцам всё ещё пытаются внушить, что в случае чего им обязательно поможет НАТО.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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