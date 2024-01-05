Германия передала Украине установки ПВО и снаряды для "Леопардов"

И военную технику

Германия передала киевскому режиму новый пакет военной помощи. В списке - 10 БМП "Мардер", снаряды для танков "Леопард", система ПВО "Скайнекс", а также 8 РЛС, грузовики и военная амуниция. В прошлом году Берлин потратил на вооружение ВСУ почти пять с половиной миллиардов евро.

Тем временем, некоторые европейские страны задумались о собственной безопасности - Румыния решила присоединиться к совместной программе НАТО по закупке снарядов для систем "Пэтриот". Бухарест приобретёт 200 боеприпасов на сумму миллиард евро, сообщает "ТВ Центр".

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