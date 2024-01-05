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Морозы и снегопады: суровый январь в России

10:39
  • пятница
  • 05 января 2024

Рекорд установлен в Петербурге

Центральный регион России пережил пик аномальных холодов. Тем не менее, здесь по-прежнему действует оранжевый уровень погодной опасности. Нынешнее потепление - это лишь небольшая передышка, морозы вернутся к Рождеству.
Московский регион сковали сибирские морозы

Сибирь, тем временем, во власти мощных снегопадов. Непрекращающийся снегопад парализовал автомобильное движение в населённых пунктах Западной Сибири. Из-за гололёда ДТП чуть ли не через каждые сто метров.

Сложные метеоусловия стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы А-322. Сильная метель замела подъезды к популярному у туристов селу Териберка.

Морозы в среднем на 15 градусов ниже климатической нормы установились на большей части европейской территории России, Урала и Сибири. Коммунальная инфраструктура не выдерживает.  Жители более сотни многоквартирных домов в Воронеже несколько часов оставались без отопления и горячей воды.

В Ленинградской области побит рекорд за всю историю метеонаблюдений: столбики термометров опустились до минус 35 градусов. Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями причудливых узоров на окнах, льдинок на Финском заливе и съёмками зимней радуги.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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