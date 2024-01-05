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В Европе реки вышли из берегов из-за проливных дождей

11:04
  • пятница
  • 05 января 2024

Затоплены целые города

Во власти непогоды находятся несколько стран Европы. Масштабные наводнения в Германии, Бельгии, Франции и Великобритании, сообщает "ТВ Центр".
Погода испытывает россиян сильными морозами

В центральной Англии мощный шторм и проливные дожди привели к тому, что реки вышли из берегов. Поля превратились в болота, в населённых пунктах затоплены первые этажи зданий. Более десяти тысяч домов остаются без электричества.

Схожая картина и на севере Франции, где под воду ушли целые города. Не работает канализация, есть риск заражения питьевой воды. Спасателей и технику в соседнюю страну направят Нидерланды и Словакия. В Бельгии из-за ливней и паводков приостановлено движение поездов в Люксембург.   

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