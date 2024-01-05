Во время ночного обстрела Белгорода пострадали два человека

Снаряд разорвался во дворе многоэтажки

ВСУ обстреляли Белгород минувшей ночью. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших.

Один из снарядов разорвался во дворе жилого дома. Несколько машин повреждены, выбиты стёкла в квартирах.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, более ста получили ранения. Повреждены десятки домов и сотни единиц автотранспорта.

Глава региона сообщил, что в больницах Москвы и Белгородской области продолжают лечение 74 человека. В городе продолжаются восстановительные работы.

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