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Во время ночного обстрела Белгорода пострадали два человека

10:01
  • пятница
  • 05 января 2024

Снаряд разорвался во дворе многоэтажки

ВСУ обстреляли Белгород минувшей ночью. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших.

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
При новом обстреле Белгорода погиб мирный житель

Один из снарядов разорвался во дворе жилого дома. Несколько машин повреждены, выбиты стёкла в квартирах.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, более ста получили ранения. Повреждены десятки домов и сотни единиц автотранспорта.

Глава региона сообщил, что в больницах Москвы и Белгородской области продолжают лечение 74 человека. В городе продолжаются восстановительные работы.

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