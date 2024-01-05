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Британские врачи отказываются выходить на работу

13:08
  • пятница
  • 05 января 2024

Они требуют повышения зарплаты

В Европе снова волна протестов. В Лондоне уже в воскресение может остановиться метро - бастовать планируют сотрудники подземки.

А сейчас в Британии не работают медики - отменены тысячи приёмов и операций. Врачи оказывают лишь экстренную помощь и дежурят в роддомах. Требования всё те же - повышение зарплат на фоне резкого роста инфляции.

Недовольство политикой властей выражают и в Польше. Фермеры снова перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной. Сейчас там скопились до тысячи фур, сообщает "ТВ Центр".

А в Германии сельхозпроизводители устроили жёсткий приём вице-канцлеру Роберту Хабеку. Политик отказался сойти с парома, и несколько десятков протестующих попытались прорваться на борт. Негодование вызвали планы Берлина сократить традиционные налоговые льготы.

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