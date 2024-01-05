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Собянин подвёл итоги строительства больниц и поликлиник в 2023 году

12:01
  • пятница
  • 05 января 2024

И рассказал о планах на будущее

Цель московских властей – обновить городские поликлиники и ключевые стационары, оснастить их современным оборудованием, создать дружелюбную и комфортную атмосферу. В результате в столице повысится качество медицинской помощи. Об этом на своём сайте написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" в столице действует программа модернизации больниц и поликлиник.

Начиная с сентября 2018 года в рамках этой программы было построено 55 медицинских объектов общей площадью 745,1 тысячи квадратных метров и проведена реконструкция 264 зданий стационаров, поликлиник и других медицинских организаций общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров.

На сегодня в Москве завершён первый этап обновления поликлиник. Всего обновили 200 зданий или 50% амбулаторного фонда. В четырёх больницах Москвы действуют современные комплексы.

В наступившем году в городе построят ещё 16 корпусов больниц, поликлиник, медицинских лабораторий, подстанцию скорой помощи и станцию переливания крови.

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