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В штаб Путина доставили из регионов подписи в его поддержку

15:13
  • пятница
  • 05 января 2024

Выборы президента пройдут в марте

Сегодня в центральный избирательный штаб Владимира Путина доставили подписи в его поддержку на выборах президента. Волонтёры привезли документы из 19-ти регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской и других областей, сообщает "ТВ Центр".

Главе государства как самовыдвиженцу необходимо получить поддержку трёхсот тысяч избирателей. Пункты открыты по всей стране. И как сообщили в штабе ещё на прошлой неделе, уже удалось собрать больше полумиллиона подписей.

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