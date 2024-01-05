Центризбирком зарегистрировал Слуцкого и Даванкова

Они идут на выборы президента от политических партий

Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на должность президента лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, его выдвинула партия "Новые люди".

Поскольку оба кандидата представляют парламентские объединения, подписи им собирать не нужно, сообщает "ТВ Центр".

Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"