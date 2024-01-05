Польские фермеры вновь перекрыли границу с Украиной

Свинью Киеву подкладывают соседние страны

Неприятные для киевского режима новости: польские фермеры вновь перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной. Он требуют получения государственных субсидий на кукурузу и предотвращения повышения налогов.

Тем временем, украинцам с экранов телевизоров рассказывают про небывалые успехи на фронте. Западу же отправляют другой месседж: Зеленский жалуется, что Россия запустила пятьсот ракет по Украине только в новом году, говорит, что очень нужны деньги и техника.

И её пока продолжают поставлять. Только Берлин передал Киеву 10 БМП Marder, несколько тысяч снарядов, винтовки, грузовики. Скоро обещают отправить четыре системы ПВО. Чтобы найти средства, Германия готова наступить на горло собственным фермерам. Им собираются сократить налоговые льготы. В знак протеста жители Шлезвиг-Гольштейна напали на паром, на борту которого находился министр экономики Роберт Хабек.

В Берлине подумали: если лишить фермеров скидок на дизель и заставить их платить налоги в полном объёме, в год удастся экономить 480 миллионов евро. Подобная тактика теперь будет применяться и к другим отраслям, не только к сельскому хозяйству.

Ни в Европе, ни в США объяснить населению, какова конечная цель и где горизонты помощи Киеву, не могут. В Госдепартаменте снова звучат лишь общие слова.

В Вашингтоне сейчас ломают голову, как передать Украине не свои средства, а замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов, несмотря на то, что с юридической точки зрения - это воровство.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"